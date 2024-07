Austria Wien und WSG souverän in zweiter Cup-Runde

Die Wiener Austria hat sich nach dem verpatzten Saisonstart im Fußball-Europacup rehabilitiert und sich am Sonntag mit einem Kantersieg im ÖFB-Cup wieder Selbstvertrauen geholt. Auch die WSG Tirol steht in der zweiten Cup-Runde. Drei Tage nach dem überraschenden Hinspiel-1:2 in der Conference-League-Qualifikaton gegen Ilves Tampere gelang den „Veilchen“ von Neo-Trainer Stephan Helm beim Regionalligisten FC Pinzgau Saalfelden mit einem klaren 6:0 (4:0) locker der Aufstieg in die zweite Runde. Austria schon in Halbzeit eins souverän Dominik Fitz brachte den Rekordcupsieger nach einem schönen Dribbling in Führung (16.). Wenig später erhöhte Andreas Gruber mit einem Schlenzer ins lange Kreuzeck (20.). Rechtsverteidiger Luca Pazourek gelang in der 36. Minute das erste Pflichtspieltor im Austria-Trikot. Noch vor der Pause tat es ihm Tin Plavotic mit einem Abstauber nach einem Eckball gleich (40.). Nach dem Seitenwechsel erzielte auch Neuzugang Nik Prelec (59.) seinen Debüttreffer in Violett. Für den 27-fachen Cupsieger erhöhte noch Muharem Huskovic (77.), kurz vor dem Schlusspfiff verfehlte Moritz Wels das leere Tor.

Auch WSG souverän weiter

Die WSG Tirol feiert ebenfalls einen klaren Sieg in der ersten Cup-Runde. Die Tiroler gewinnen unter Neo-Coach Philipp Semlic auswärts beim Regionalligisten SC Imst mit 3:0. Blume (23.) sorgt für die Führung, Rückkehrer Tobias Anselm macht dann in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelpack (65., 72.) alles klar und stellt den 3:0-Endstand her.

Zuvor hatte Zweitligist SV Ried beim Vorarlberger Regionalligisten SC Röthis mit 11:0 (6:0). Der deutsche Neuzugang Saliou Sane schnürte dabei einen Viererpack für die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft, Mark Grosse steuerte drei Tore bei.

Bild: GEPA