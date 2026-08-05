Austria Wien ohne Eggestein nach Rumänien

Die Wiener Austria reist am Mittwochvormittag ohne Angreifer Johannes Eggestein nach Rumänien. Am Donnerstag treffen die Violetten in Ploiesti im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League (19:30 Uhr) auf Beitar Jerusalem.

Der deutsche Angreifer ist leicht angeschlagen und verpasst damit die Reise nach Rumänien. Für die Austria ist das ein Rückschlag: Eggestein hat in der noch jungen Saison bereits drei Treffer erzielt.

Dragovic dabei

Positiv ist hingegen die Rückkehr von Aleksandar Dragovic. Der Abwehrchef musste in der ersten ÖFB-Cup-Runde gegen den Wiener Sport-Club mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden, meldet sich nun aber wieder fit und steht dem Team zur Verfügung.

Nach wie vor keine Optionen sind Philipp Wiesinger, Manprit Sarkaria und Noah Botic.