Austria Wien verpflichtet Kante

Austria Wien hat Angreifer Abdoulaye Kante von Racing Club d’Abidjan aus der Elfenbeinküste verpflichtet. Das teilten die Veilchen am Freitag offiziell mit.

Der 19-jährige Stürmer wurde in der vergangenen Saison mit 15 Treffern Torschützenkönig in der Ligue 1 der Elfenbeinküste und unterzeichnet bei den Veilchen einen Vertrag bis 2029.

„Es freut mich wahnsinnig, hier sein zu dürfen – es ist meine erste Station außerhalb Afrikas und alles ist sehr aufregend und neu. Ich habe schon alle kennengelernt und wurde toll aufgenommen, jetzt möchte ich mich beweisen und freue mich auf meine ersten Einsätze“, sagte Kante über seinen Wechsel.

Ortlechner: „Kante vorerst bei Stripfing“

„Mit Abdoulaye haben wir uns ein vielversprechendes Talent sichern können, das in der vergangenen Saison mit 15 Toren in 30 Spielen Torschützenkönig der ersten Liga der Côte d’Ivoire wurde. Zur Eingewöhnung wird er vorerst bei unserem Kooperationsverein SV Stripfing trainieren und in der 2. Liga Spielpraxis sammeln. Mittelfristig trauen wir ihm zu, eine weitere Alternative in der Offensive für Stephan Helm zu sein“, sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner.

