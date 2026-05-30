Austrian Alpine Open: Schlussrunde am Sonntag wetterbedingt vorverlegt
Aufgrund prognostizierten Schlechtwetters wird die finale Runde der Austrian Alpine Golf Open am Sonntag vorverlegt und kompakt abgehalten.
Wie die Veranstalter Samstagmittag mitteilten, beginnt der erste Flight am Schlusstag schon um 6.30 Uhr, der letzte gegen 8.30. Zudem wird zeitgleich von den Bahnen eins („front nine“-Löcher) und zehn („back nine“) gestartet. Dadurch soll der Turniersieger bereits gegen 13.00 Uhr feststehen, bevor die Regen- und Gewitterfront eintrifft.
Aktuelle Golf Videos
Lokalmatador Steinlechner: „Solide Runde“
Dämpfer für Wiesberger: „Frustrierender Tag“
Straka über Support an Tag zwei: „War sehr speziell“
Austrian Alpine Open: Maximilian Steinlechner | Highlights – Tag zwei
Austrian Alpine Open: Sepp Straka | Highlights – Tag zwei
Austrian Alpine Open: Bernd Wiesberger | Highlights – Tag eins
Wiesberger: „Habe nicht mein bestes Golf gespielt“
Steinlechner strahlt: „Habe einen sehr guten Start hingelegt“
HIGHLIGHTS | Austrian Alpine Open | Tag eins
Straka: „Das Publikum hat mir geholfen“
Österreich ist am Wochenende bei dem mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Event am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith noch durch Topstar und Publikumsmagnet Sepp Straka, durch Lokalmatador Maximilian Steinlechner und Bernd Wiesberger vertreten.
Im Free-Livestream: Die Austrian Alpine Open mit Straka, Wiesberger und Co.
Bild: GEPA