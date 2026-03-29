Austrias Südkorea-Profis erwarten enge Partie gegen ÖFB-Team

Zwei Profis von Austria Wien blicken mit besonderem Interesse auf das Testspiel zwischen Österreich und Südkorea.

Lee Kang-hee und Lee Tae-sok stammen aus dem Land des ÖFB-Sparringpartners, Letzterer scheint im aktuellen Kader auf und darf sich Hoffnungen auf einen Einsatz in der Anfangsformation machen. Beide erwarten für Dienstag im Happel-Stadion eine ausgeglichene Partie.

Lee Tae-sok ist laut eigenen Angaben auf ein „interessantes und qualitativ hochwertiges Spiel“ eingestellt. Der Respekt vor dem ÖFB-Team ist groß. „Die Österreicher verfügen über einen sehr guten Kader. Besonders ihre Geschwindigkeit und körperliche Stärke zählen zu ihren Qualitäten. Zudem zeichnen sie sich durch eine sehr direkte und entschlossene Spielweise aus“, teilte Lee Tae-sok der APA mit.

Bisher brachte es der Linksverteidiger auf 13 Länderspiele und ein Tor, zuletzt wurde er regelmäßig nominiert. Trotzdem könne er sich seines WM-Startplatzes nicht sicher sein, betonte Lee Tae-sok. „Ich betrachte das nicht als selbstverständlich, sondern als offenen Wettbewerb. Bis jetzt ist noch nichts entschieden.“

Lee Tae-sok: WM-Viertelfinale als Ziel

Der 23-Jährige traut Österreich den Sprung in die K.o.-Phase zu und sprach auch über das ambitionierte Vorhaben seiner Auswahl. „Unser Ziel ist es, das Viertelfinale zu erreichen.“ Diesbezüglich machte das jüngste Testspiel wenig Mut, in Milton Keynes setzte es am Samstag ein 0:4 gegen die Elfenbeinküste. Lee Tae-sok sah diese Partie von der Ersatzbank aus, Stürmerstar Son Heung-min kam erst nach einer Stunde. Dafür begannen Schlüsselspieler wie Kapitän Kim Min-jae (FC Bayern) oder der mittlerweile für den Premier-League-Klub Wolverhampton tätige Ex-Salzburger Hwang Hee-chan.

Südkorea bestreitet bei der WM das Eröffnungsmatch gegen Mexiko, danach geht es noch gegen den Sieger aus Tschechien – Dänemark und Südafrika. Die Asiaten bestreiten bereits ihre zwölfte WM und gleichzeitig ihre elfte en suite. Mit Abstand größter Erfolg des zweifachen Asienmeisters und Weltranglisten-22. – Österreich ist im provisorischen Ranking 25. – war Rang vier bei der gemeinsam mit Japan ausgerichteten WM 2002.

Lee Kang-hee glaubt daran, dass sein Team in Nordamerika eine ähnliche Überraschung wie damals liefern kann. „Ich denke, das Mindestziel ist es, das Achtelfinale zu erreichen, mit der Ambition, darüber hinauszukommen.“ Der Mittelfeldspieler schaffte es zwar in Nachwuchsauswahlen seines Landes, bisher aber nicht ins A-Team. Dennoch hat er einen WM-Kaderplatz noch nicht ganz abgeschrieben. „Der Wunsch, dabei zu sein, ist sehr groß. Deshalb werde ich bis dahin alles geben, versuchen meine Leistungen bestmöglich zu zeigen und mich entsprechend zu empfehlen.“

Herzog bis 2024 im südkoreanischen Trainerstab

Als Teamchef fungiert seit Sommer 2024 der Südkoreaner Hong Myung-bo. Ein prominenter Vorgänger, Jürgen Klinsmann, war bei den Südkoreanern gemeinsam mit Co-Trainer Andreas Herzog von März 2023 bis Februar 2024 im Amt.

(APA) / Bild: GEPA