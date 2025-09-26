Ballon d’Or 2025: Das ist das Ergebnis der Wahl
Ousmane Dembele gewann am Montag den Ballon d’Or – die wohl prestigeträchtigste Fußballerwahl der Welt. Am Freitag Abend gab Veranstalter France Football das Ergebnis der Wahl bekannt. Für Österreich hatte Sky-Moderator und Kommentator Martin Konrad die Ehre, seine Favoriten zu bestimmen. Wie Konrad gewählt hat, erfahren Sie am Montag exklusiv auf skysportaustria.at!
Das ist das Gesamtergebnis der Ballon d’Or-Wahl 2025
1. Ousmane Dembélé (PSG) – 1.380 Punkte
2. Lamine Yamal (Barcelona) – 1.059 Punkte
3. Vitinha (Paris Saint-Germain) – 703 Punkte
4. Mohamed Salah (Liverpool) – 657 Punkte
5. Raphinha (Barcelona) – 620 Punkte
6. Achraf Hakimi (PSG) – 484 Punkte
7. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 378 Punkte
8. Cole Palmer (Chelsea) – 211 Punkte
9. Gianluigi Donnarumma (PSG) – 172 Punkte
10. Nuno Mendes (PSG) – 171 Punkte
11. Pedri González (Barcelona) – 124 Punkte
12. Kvicha Kvaratskhelia (Napoli-PSG) – 123 Punkte
13. Harry Kane (Bayern) – 112 Punkte
14. Désiré Doué (PSG) – 74 Punkte
15. Victor Gyökeres (Sporting-Arsenal) – 56 Punkte
16. Vinícius Junior (Real Madrid) – 51 Punkte
17. Robert Lewandowski (Barcelona) – 49 Punkte
18. Scott McTominay (Napoli) – 45 Punkte
19. João Neves (PSG) – 40 Punkte
20. Lautaro Martínez (Inter) – 37 Punkte
21. Serhou Guirassy (Dortmund) – 25 Punkte
22. Alexis Mac Allister (Liverpool) – 21 Punkte
23. Jude Bellingham (Real Madrid) – 21 Punkte
24. Fabián Ruiz (PSG) – 20 Punkte
25. Denzel Dumfries (Inter) – 20 Punkte
26. Erling Braut Haaland (Manchester City) – 18 Punkte
27. Declan Rice (Arsenal) – 13 Punkte
28. Virgil van Dijk (Liverpool) – 7 Punkte
29. Florian Wirtz (Leverkusen-Liverpool) – 5 Punkte
30. Michael Olise (Bayern) – 4 Punkte
Bild: Imago