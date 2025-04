Barcelona heiß auf Leverkusen-Star

Geht es für Alejandro Grimaldo zurück zu seinem Jugendklub? Der Spanier verbrachte einst acht Jahre beim FC Barcelona. Zu einem Einsatz bei den Profis kam es nie. Das könnte sich bald ändern.

Denn nach Sky Informationen ist Barca heiß auf Grimaldo. Vor allem Sportdirektor Deco will den Linksverteidiger unbedingt nach Katalonien lotsen.

Die Gespräche über ein mögliches Comeback laufen im Hintergrund. Der heute 29-Jährige war im Sommer 2008 im Alter von zwölf Jahren von der Jugendabteilung des FC Valencia in den Nachwuchs des FC Barcelona gewechselt. Im Januar 2016 folgte der Transfer von der Reservemannschaft der Katalanen zu Benfica nach Lissabon. Im Sommer 2023 ging es für Grimaldo schließlich zu Bayer 04 Leverkusen.

Mit der Werkself holte der spanische Nationalspieler in der vergangenen Saison das Double – bestehend aus Meisterschaft in der Bundesliga und dem DFB-Pokal-Erfolg. Es folgte noch der Gewinn des Superpokals.

Grimaldos Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027. Aber: Es gibt eine Absprache mit den Klubverantwortlichen, die es dem Standardspezialisten ermöglichen könnte, zu seinem Jugendklub zurückzukehren. Das Preisschild für den Linksfuß liegt bei 30 bis 40 Millionen Euro.

Barcelona ist Grimaldos Traum

Sky hatte bereits vor Kurzem in Transfer Update – die Show darüber berichtet, dass Grimaldo Leverkusen gerne verlassen würde und den Klub darüber informiert hatte.

Im März hatte er in einem Interview mit der katalanischen Zeitung El Periodico gesagt, dass es immer sein Traum war, einmal für Barcelona zu spielen.

„Ja, das ist ein Ziel, das ich habe. Ich habe es ganz klar im Kopf, auch der Verein (Leverkusen, Anm.d.Red.) weiß es. Ich möchte mittel- und kurzfristig nach Spanien zurückkehren, und ich möchte die Erfahrung machen, in Spanien zu leben, denn schließlich ist es mein Land. Dort möchte ich spielen und diese Erfahrung genießen“, sagte Grimaldo und untermalte seine Verbundenheit zu Barca: „Ich bin in La Masia aufgewachsen. Es ist der Verein, in dem ich als Spieler und als Mensch groß geworden bin, und es ist der Verein, für den ich schon als Kind spielen wollte.“

(skysport.de) Foto: Imago