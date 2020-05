Baumgartlinger über Liga-Neustart: “Uhr steht bei allen auf Null”

Am 16. Mai wird die unterbrochene Saison der deutschen Bundesliga wieder fortgesetzt. ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger trifft zum Auftakt auf Werder Bremen – und rechnet bei allen Vereinen mit ähnlichen Verhältnissen.

“Ich bin mir sicher, dass es für alle relativ gleich ist, außer er hat Dinge getan die in den letzten Wochen nicht erlaubt waren. Insofern gehe ich davon aus, dass bei allen die Uhr auf Null steht ab heute”, erklärt Baumgartlinger im Videopodcast-Interview.

In der Fortsetzung sieht der Mittelfeldspieler eine mögliche Signalwirkung an andere Sportarten: “Die Krise ist aber so wie sie ist, ich glaube das man hier die Chance sehen sollte, die wir haben und vor allem auch die Möglichkeit nach außen hin, in Richtung Breitensport und andere Ligen und Sportarten, dass wir sagen: Okay, wir bekommen jetzt den Vorschuss und das Vertrauen und wir sind bereit.“

Baumgartlinger: “Sollte so schnell wie möglich beginnen”

Auch den Zeitpunkt des Widerbeginns hält Baumgartlinger für angebracht, nicht zuletzt da sich die Mannschaft die meiste Zeit über im Kleingruppentraining befunden hat: “Ich denke schon, dass man schauen sollte, wenn man die Möglichkeit hat, dass man so schnell wie möglich beginnt.”