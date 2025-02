Bayern gegen Celtic: Die Aufstellungen

Der FC Bayern will am heutigen Dienstag den Einzug ins CL-Achtelfinale fixieren. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel bei Celtic Glasgow stehen die Vorzeichen vor dem Rückspiel in München (jetzt live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass) nicht schlecht.

Coach Vincent Kompany setzt dabei auf ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer in der Startelf. Harry Kane steht nicht in der Anfangsformation des deutschen Rekordmeisters.

Aufstellung Bayern München

Aufstellung Celtic Glasgow

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.)

Bild: Imago