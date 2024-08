Bayern gewinnt Testspiel gegen Tottenham

Vincent Kompany hat seinen ersten Härtetest als Trainer von Bayern München bestanden. Im einzigen Spiel seiner sechstägigen Südkorea-Reise bezwang der deutsche Rekordmeister den englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur in Seoul verdient mit 2:1 (1:0). Für die Bayern-Tore bei Temperaturen um 30 Grad sorgten Gabriel Vidovic (4.) und Leon Goretzka (56.).

Kompany setzte knapp eine Woche nach dem dürftigen 1:1 gegen den Regionalligisten 1. FC Düren wieder auf fast alle deutschen Nationalspieler: Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller standen nur drei Tage nach der Rückkehr ins Training in der Startelf, Jamal Musiala und der zuletzt angeschlagene Leroy Sane wurden noch geschont.

Vidovic sorgt für die Führung

Die Führung vor 63.496 Fans schoss aber ein 20-Jähriger: Der zuletzt an Dinamo Zagreb ausgeliehene Vidovic war im Nachsetzen zur Stelle, nachdem Serge Gnabry einen verpatzten Pass von Tottenham-Keeper Guglielmo Vicario abgefangen hatte. Wie Gnabry presste die gesamte Mannschaft von Beginn an hoch und brachte die Spurs immer wieder in Schwierigkeiten. Die Führung zur Pause hätte deutlich höher ausfallen müssen.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Kompany kräftig durch, unter anderem kamen Millionen-Zugang Joao Palhinha und Goretzka ins Spiel. Und es war Goretzka, dessen Zukunft bei den Bayern offen ist, der nach schönem Pass von Mathys Tel im zweiten Versuch erhöhte. Pedro Porro (66.) gelang der Anschluss.