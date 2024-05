Bayern müssen gegen Wolfsburg auf Quartett um Kane verzichten

Der FC Bayern München muss am Sonntag (17.30 Uhr) im letzten Heimspiel der Saison gegen den VfL Wolfsburg auf Toptorjäger Harry Kane, Leroy Sane, Jamal Musiala und Serge Gnabry verzichten. „Die vier Offensiven vom Real-Spiel können alle nicht spielen morgen“, sagte Trainer Thomas Tuchel. Es würden deshalb „ein paar Jungs Spielzeit bekommen, die zuletzt danach gelechzt haben“.

Kane werde „immer noch von einer Rückenproblematik“ behindert, so Tuchel am Samstag. Mit den schon länger angeschlagenen Sane (Schambein) und Musiala (Kniereizung) rechnet er auch zum Saisonabschluss in Hoffenheim nicht. Für Gnabry (Muskelbündelriss im Oberschenkel) ist die Saison ohnehin beendet. Dessen Teilnahme an der EM (14. Juni bis 14. Juli) werde „super eng“, meinte der Bayern-Coach. Gnabry hatte wegen diverser Blessuren zuletzt in den Planungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann ohnehin keine große Rolle mehr gespielt.

Sacha Boey und Bouna Sarr waren am Freitag nach längeren Pausen ins Mannschaftstraining der Bayern zurückgekehrt, dürften aber noch nicht in den Kader zurückkehren. Kingsley Coman (Muskelbündelriss im Adduktorenbereich) hatte in dieser Woche erst das Lauftraining wieder aufgenommen.

Kane fehlen fünf Tore zu Rekord

Den Rekord von 41 Toren in einer Bundesliga-Saison wird Harry Kane wohl verpassen. Die aktuelle Bestmarke hält der ehemalige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Kane hat an den bisherigen 32 Spieltagen 36 Treffer erzielt. Mit seinem Ausfall gegen Wolfsburg müsste der Engländer am letzten Spieltag auswärts in Hoffenheim also mindestens fünf Tore erzielen, um den Rekord noch einzustellen. Nach dem 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt Ende April hatte sich Kane noch optimistisch gezeigt, dem Trefferrekord nahekommen zu können.

