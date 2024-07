Bayern oder Leipzig? Xavi-Entscheidung gefallen

Die Zukunfts-Entscheidung bei Xavi ist gefallen! Der Niederländer hat sich nach Sky-Informationen für eine weitere Saison bei RB Leipzig entschieden.

Korb für den FC Bayern! Xavi Simons hat sich nach Sky-Informationen gegen einen Wechsel zum Rekordmeister und für eine weitere Saison bei RB Leipzig entschieden. Wie Sky zuletzt berichtete, ging bereits die Tendenz des 21-Jährigen zu RB, unter anderem da er dort eine gesicherte Rolle als Stammspieler hat. Nun hat er seine Entscheidung getroffen, womit der FC Bayern leer ausgeht. Leipzig und Paris finalisieren nun die letzten Details für die neue Leihe.

Xavi wird einen neuen Einjahresvertrag bei RB unterschreiben und soll in der kommenden Woche seine Leistungstests bei RB absolvieren. In der zurückliegenden Saison hatte der Niederländer in 43 Spielen insgesamt 25 Treffer im Leipzig-Trikot erzielt und auch bei der EM mit drei Vorlagen und einem Traumtor im EM-Halbfinale gegen England geglänzt.

Kein Xavi-Transfer zum FC Bayern

Beim FC Bayern sind nach Sky-Informationen bereits alle beteiligten Parteien über die Xavi-Entscheidung informiert, weshalb Max Eberl jetzt versucht, Desire Doue zu verpflichten.

(skysport.de) / Bild: Imago