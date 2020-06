Bayern-Trainer Flick kritisiert DFB

via

Der FC Bayern steht nach einem 2:1 im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt im Pokalfinale (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Bayern-Trainer Hansi Flick kritisierte nach Spielende allerdings die Spielansetzung des DFB-Pokalhalbfinales.

Hansi Flick zur Ansetzung (in der ARD): “Nach der Corona-Pause haben die Spieler viele Spiele, die sie machen müssen. Nicht nur wir, sondern alle. Ich diskutiere die Spielansetzung normalerweise wenig, weil man da eh nichts tun kann. Man hätte ein Pokal-Halbfinale auch nach der Liga spielen können – ähnlich wie die Champions League. So hätte man sich komplett auf die Bundesliga konzentrieren können. Das habe ich intern von Anfang an gesagt, aber leider ist beim DFB niemand auf die Idee gekommen, das umzusetzen. Es ist unglücklich, dass man zwischen zwei solchen Bundesliga-Spielen das Pokalspiel macht.”

Der FC Bayern muss am Samstag bereits wieder ran. Im Topspiel der 31. Runde trifft man auf den Tabellenvierten Borussia Mönchengladbach.

