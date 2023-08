Bayern verleiht Youngster nach Zagreb – HSV holt Danso-Mitspieler

Der FC Bayern München verleiht sein Nachwuchstalent Gabriel Vidovic an Dinamo Zagreb.

Wie die Münchner am Mittwoch bekannt gaben, wechselt der Offensivspieler für ein Jahr zum aktuellen kroatischen Meister, der darüber hinaus eine Kaufoption für den 19-Jährigen besitzt. Bereits in der vergangenen Saison war Vidovic an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim ausgeliehen, sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2025.

„Dinamo Zagreb ist bekannt für seine gute Akademie und auch dafür, junge Spieler auf hohem Niveau im Profifußball weiterzuentwickeln“, sagte der Direktor Nachwuchsentwicklung der Münchner Jochen Sauer: „Wir sind überzeugt, dass Gabriel dort ideale Voraussetzungen vorfindet, um die nächsten Schritte zu machen und Spielpraxis auch im internationalen Wettbewerb zu sammeln.“ Vidovic wird damit zum Mitspieler von Ex-Rapid-Profi Robert Ljubicic.

Danso-Mitspieler Poreba nach Hamburg

Der deutsche Zweitligist Hamburger SV nimmt nach seinem starken Saisonstart letzte Feinarbeit an seinem Kader vor.

Kurz vor dem Ende der Transferperiode machte der Klub am Mittwoch den Transfer des polnischen Mittelfeldspielers Lukasz Poreba offiziell. Der 23-Jährige kommt auf Leihbasis für eine Saison vom französischen Vizemeister RC Lens, dem Klub von ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso.

Der „Sechser“ sei „ein passendes letztes Puzzleteil für unsere Kaderstruktur“, sagte Hamburgs Direktor Profifußball Claus Costa, Poreba werde seine „Qualitäten im Spiel mit und gegen den Ball“ einbringen. Der frühere U21-Nationalspieler Polens kam in der vergangenen Spielzeit zehnmal für Lens zum Einsatz. Der HSV führt die 2. Bundesliga nach vier Spieltagen als ungeschlagener Spitzenreiter an.

Neuer Außenverteidiger für Schalke

Der FC Schalke 04 verpflichtet den Außenverteidiger Derry John Murkin vom niederländischen Erstligisten FC Volendam. Der 24-Jährige, der auf der linken Seite zuhause ist, unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Bei den Königsblauen wird er zukünftig die Nummer 5 tragen.

„Mit Derry John verpflichten wir einen dynamischen und schnellen Linksverteidiger. Mit seinem Profil passt er genau in unseren Kader und schließt die noch offene Lücke“, wird Sportdirektor André Hechelmann in der Pressemitteilung der Knappen zitiert. „Derry John ist gerade 24 Jahre alt geworden, hat viel Potenzial und wird nun auf Schalke den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.“

(SID/sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.