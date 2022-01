via

via Sky Sport Austria

Der BC Vienna qualifiziert sich als Vierte und letzte Mannschaft für das Cup-Final Four am 5. und 6. Februar in Eisenstadt (live ab 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1).

Mit 70:62 gewinnen die Wiener das Viertelfinalspiel gegen den SKN St. Pölten und treffen nun am 5. Februar auf Swans Gmunden.

Topscorer des Abends wurde Enis Murati mit 23 Punkten und vier Rebounds.

Bild: GEPA