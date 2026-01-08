Beganovic-Doppelpack: Sturm holt Testspiel-Remis gegen CL-Teilnehmer

Für den SK Sturm Graz hat das neue Jahr mit einem Remis gegen Champions-League-Teilnehmer Club Brügge gestartet.

Die Mannschaft von Neo-Trainer Fabio Ingolitsch erwischte einen idealen Beginn und ging früh durch Youngster Belmin Beganovic in Führung. Rund zehn Minuten später stellte Christos Tzolis für die Belgier den Ausgleich her. In der 23. Minute brachte Beganovic die Grazer mit seinem zweiten Treffer erneut in Front, doch noch vor der Pause sorgte abermals Tzolis für den 2:2-Ausgleich. Bei diesem Ergebnis blieb es dann auch.

Beide Winterneuzugänge kamen bei den Grazern zum Einsatz: Jusuf Gazibegovic stand von Beginn an auf dem Platz, Gizo Mamageishvili wurde zur Pause eingewechselt. Weniger erfreulich verlief der Auftritt für Axel Kayombo, der erneut angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Nicht im Kader stand Tochi Chukwuani, der aktuell mit einem Wechsel nach Schottland zu den Glasgow Rangers in Verbindung gebracht wird.

