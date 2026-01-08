Sturm-Profi Chukwuani vor Abgang? Das ist der Stand

Droht Sturm Graz der Abgang von Tochi Chukwuani? Laut Sky-Informationen gibt es Gespräche zwischen dem Meister und den Glasgow Rangers.

Der 22-Jährige ist bei den Steirern im Mittelfeld ein wichtiger Baustein. Insgesamt 26 Mal kam der dänische U21-Teamspieler in der aktuellen Saison für Sturm zum Einsatz (1 Tor & 1 Vorlage). Chukwuanis Vertrag bei Sturm Graz läuft bis 2028.

Rangers an Chukwuani dran

Die Rangers möchten sich im zentralen Mittelfeld im Winter unbedingt verstärken. Demnach könnten etwa 4,6 Millionen Euro für den Dänen fällig werden. Zu vermelden gibt es allerdings noch nichts.

Chukwuani befindet sich derzeit mit der Sturm-Mannschaft im Trainingslager in Marbella und trainiert regulär mit. Beim heutigen Testspiel gegen Club Brügge (15:30 Uhr) steht der Rechtsfuß jedoch nicht im Kader.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.)

Bild: GEPA