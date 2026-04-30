Glasner vor Finaleinzug! Crystal Palace gewinnt Hinspiel gegen Donetsk

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace einen großen Schritt Richtung Conference-League-Finale gemacht.

Die Londoner gewannen das Halbfinal-Hinspiel gegen Shakhtar Donetsk mit 3:1 (1:0) und verschafften sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel vor heimischer Kulisse in einer Woche.

Palace ging per Blitzstart nach 22 Sekunden durch Sarr in Führung (1.). Ocheretko konnte kurz nach der Pause für die Ukrainer ausgleichen (47.), Kamada stellte wenig später den alten Abstand wieder her (54.). Joker Strand Larsen verbesserte die Ausgangspostion von Palace kurz vor Ende nochmal erheblich (84.).

Alle Tore

0:1 – Sarr

1:1 – Ocheretko

1:2 – Kamada

1:3 – Strand Larsen

Bild: Imago