Lienharts Freiburg verliert spät bei Braga – Nottingham siegt im PL-Duell

ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart hat mit dem SC Freiburg im Halbfinal-Hinspiel der Europa League eine späte Niederlage beim SC Braga hinnehmen müssen.

Braga ging gegen passiv startende Freiburger früh in Führung. Demir Tiknaz spitzelte den Ball im Rücken von Lienhart ins lange Eck (8.). Acht Minuten später stand es 1:1. Nach groben Abstimmungsproblemen in der Braga-Defensive schloss Vincenzo Grifo einen Konter zum 1:1 ab.

HIGHLIGHTS | SC Braga – SC Freiburg | Halbfinal-Hinspiel

Lienhart verschuldet Elfmeter

Goalie Noah Atubolu verhinderte die neuerliche Führung der Gastgeber, indem er einen von Lienhart verschuldeten VAR-Elfmeter gegen Rodrigo Zalazar parierte (45.+2). Lienhart hatte seinen Gegenspieler zu Boden gezogen.

Auf Einladung des „Elferkillers“ fiel letztlich jedoch der Lucky Punch zugunsten der Portugiesen. Atubolu ließ einen zentralen Schuss abprallen, Mario Gorgeles staubte ab (92.) und setzte die zuhause noch unbesiegten Freiburger für das Rückspiel unter Druck.

Grillitsch verletzt out

Das Österreicher-Duell zwischen Florian Grillitsch und Philipp Lienhart wegen einer Verletzung von Grillitsch aus. Letzterer stand nicht im Aufgebot, er war mit einer Muskelverletzung auf der bereits langen Ausfallsliste der Portugiesen gelandet.

Der ÖFB-Teamspieler könnte in dieser Saison kein Match mehr auf Vereinsebene bestreiten. Ein WM-Einsatz des Mittelfeldspielers ist aber wohl nicht in Gefahr.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Nottingham gewinnt PL-Duell

Im zweiten Halbfinale entschied Nottingham Forest das rein englische Duell mit Aston Villa knapp mit 1:0 (0:0) für sich und darf von einem europäischen Titel träumen. Der zweifache Meistercupsieger (1979 und 1980) wies den favorisierten Ligakonkurrenten Aston Villa vorerst einmal in die Schranken.

Den Unterschied machte ein Strafstoß. Lucas Digne verschuldete mit einer patscherten Aktion an der Torauslinie einen Handelfmeter, den Chris Wood gegen Emiliano Martinez sicher verwandelte. Davor hatte Argentiniens Weltmeistergoalie mit einem Reflex gegen Igor Jesus für die Szene des Spiels gesorgt.

HIGHLIGHTS | Nottingham Forest – Aston Villa | Halbfinal-Hinspiel

Bild: Imago