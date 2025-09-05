Bei Gulliksen-Debüt: Rapid verpasst Testspiel-Sieg gegen Venezia

Bundesliga-Tabellenführer SK Rapid nutzte die aktuelle Länderspielpause für ein Testspiel – verpasste aber beim 1:1-Remis gegen den Venezia FC den anvisierten Heimsieg.

Von Beginn an setzte Rapid mit Rekord-Neuzugang Tobias Gulliksen, der besonders als Eckballschütze auffiel, und Marco Tilio auf seine beiden neuesten Transfers. Der Führungstreffer gelang allerdings den Gästen aus Venedig, Nunzio Lella brachte das Serie-B-Team nach zehn Minuten in Führung. Die Hütteldorfer glichen noch vor der Halbzeitpause sehenswert aus, Dominik Weixelbraun erzielte mit einem platzierten Schuss Richtung Kreuzeck das 1:1 (33.).

In der zweiten 45 Minuten rotierten beide Teams, SCR-Coach Peter Stöger setzte dabei auch auf einige junge Rapid-Kaderspieler. Weitere Treffer blieben jedoch aus, womit das 1:1 gleichzeitig den späteren Endstand darstellte.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Rapid-Duo fehlte wegen Blessuren

Gulliksen war am Dienstag um kolportierte vier Millionen Euro von Djurgarden nach Wien gewechselt. Der Norweger war am Freitagabend vor 5.579 Zuschauern im Allianz-Stadion als einziger Akteur der Grün-Weißen im Mittelfeld über die volle Spielzeit im Einsatz. Louis Schaub und Petter Nosa Dahl fehlten aufgrund leichter Blessuren.

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.