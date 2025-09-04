Offiziell: Rapid verlängert vorzeitig mit Abwehrstütze Cvetkovic

Wie Sky bereits exklusiv berichtete, verlängert Verteidiger Nenad Cvetkovic seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag beim SK Rapid vorzeitig.

Das neue Arbeitspapier des 29-jährigen Serben läuft bis Sommer 2028.

„Als Fußballer strebt man immer nach mehr – man träumt von großen Dingen, will wachsen, gewinnen und Grenzen verschieben. Ich glaube, dass wir als Team noch viel mehr erreichen können, und ich bin stolz und freue mich, Teil dieser Reise zu sein. Das Angebot zur Vertragsverlängerung ist ein großer Vertrauensbeweis, und ich freue mich, dass wir uns schnell einigen konnten. Diese Stadt ist wirklich zu meiner zweiten Heimat geworden, und ich könnte mir im Moment nirgendwo anders vorstellen zu spielen. Ich glaube an die Richtung, die wir einschlagen und möchte dazu beitragen, diesen Verein zu noch größeren Erfolgen zu führen und dafür zu sorgen, dass alle Grün-Weißen viele Gründe zur Freude haben“, so Cvetkovic.

„Enorm wertvoller Teil unserer Mannschaft“

Cvetkovic wechselte im Juli 2023 vom israelischen Erstligisten FC Ashdod zu den Hütteldorfern und entwickelte sich zu einer unverzichtbaren Stütze in der Rapid-Abwehr. Bei den Grün-Weißen absolvierte der Innenverteidiger bisher 51 Pflichtspiele in denen er drei Tore erzielte.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur vorzeitigen Vertragsverlängerung des 29-jährigen Innenverteidigers: „Nenad Cvetkovic ist ein enorm wertvoller Teil unserer Mannschaft, sowohl auf als auch außerhalb des Platzes. Mit seiner Einstellung ist er ein absolutes Vorbild für alle Teamkollegen und er passt aufgrund seiner Mentalität und seiner Art und Weise zu spielen, perfekt zu unserem Verein. Er ist zum absoluten Führungsspieler gereift und ich freue mich sehr, dass er mit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung ein weiteres Zeichen zu seiner Verbundenheit mit Rapid setzt.“

(Red.) / Bild: GEPA