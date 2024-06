Nach Kollision mit Danso: Diagnose für Mbappe fix

Frankreichs Fußball-Topstar Kylian Mbappe hat sich beim EM-Auftakt der Equipe tricolore gegen Österreich (1:0) die Nase gebrochen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus dem engsten Umfeld des Torjägers.

Mbappe, der am Montagabend in Düsseldorf das siegbringende Eigentor des Unglücksraben Maximilian Wöber (38.) mit einem seiner berüchtigten Antritte erzwungen hatte, verletzte sich in der 86. Minute bei einer Kollision mit der Schulter von Kevin Danso. Mbappe ließ sich blutüberströmt behandeln, in der Nachspielzeit wurde der französische Kapitän ausgewechselt.

Deschamps auf der PK zu Mbappe: „Kylian geht es nicht gut. Ich habe ihn nur auf der Massageliege liegen gesehen. Er ist bei den Ärzten. Es ist mehr als ein Kratzer.“ Der Stürmer wird noch heute Nacht in Düsseldorf operiert und soll das restliche Turnier mit einer Maske spielen. Ob er am Freitag gegen die Niederlande auflaufen kann bleibt noch ungewiss.

(SID)/Bild: GEPA