Bei Schicker-Rauswurf: Hoffenheim-Trainer Ilzer schließt Rücktritt nicht aus

Am Montag steht eine Gesellschaftersitzung an, auf der Sportgeschäftsführer Andreas Schicker abberufen werden soll – offiziell aufgrund eines Formfehlers.

Noch ist nicht klar, ob diese Sitzung wirklich stattfindet oder aus formalen Gründen nicht ordnungsgemäß angesetzt wurde. Zudem ist offen, ob der Drahtzieher und Schicker-Gegner Christoph Henssler (aktuell interimistischer e.V-Vorsitzender) sein Vorhaben durchgesetzt bekommt oder ob die Mitgesellschafter Dietmar Hopp (49 Prozent der Anteile) und Frank Engelhardt (als zweiter Vertreter des e.V.) die Abberufung des Erfolgsmanagers verhindern.

Falls es am Montag zum großen Knall kommen sollte, droht der TSG Hoffenheim das endgültige Chaos. In diesem Fall wäre die Geschäftsführung, die nach dem Ausscheiden von Tim Jost nur noch aus Andreas Schicker besteht, nicht mehr vorhanden und auch Sportdirektor Paul Pajduch könnte seinen Hut nehmen.

Ilzer schließt Rücktritt nicht aus

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern München schloss zudem Trainer Christian Ilzer einen Rücktritt in diesem Szenario nicht aus. „Es kann sein. Ich kann nichts ausschließen. Das hängt von vielen Faktoren ab, aber die werde ich hier nicht in der Öffentlichkeit besprechen“, so der Trainer, der im November 2024 von Schicker installiert wurde und zuvor auch mit ihm erfolgreich bei Sturm Graz gearbeitet hatte.

Eigentlich sollte es in Hoffenheim vor dem Spiel gegen den FC Bayern um den Meisterschaftskampf in der Bundesliga gehen. Das (erneut) selbstgeschaffene Chaos im Verein überlagert aktuell aber fast alles im Kraichgau.

(skysport.de – Dennis Bayer) Foto: Imago