Schicker vor Degradierung? Hoffenheim-Investor äußert sich

Mäzen Dietmar Hopp wehrt sich gegen Berichte, wonach beim Machtkampf beim deutschen Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer auch noch Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker vor dem Absprung steht.

Er werde den Steirer „aus voller Überzeugung und mit ganzem Herzen auf unserem gemeinsamen Weg in den internationalen Fußball unterstützen“, sagte der 85-Jährige in einer von der TSG übermittelten Stellungnahme.

Schicker über Hoffenheim-Kader: „Haben das gut hinbekommen“

„Andi Schicker ist ein fantastischer Manager und ein wunderbarer Mensch. Er ist der Architekt und Garant für den größten sportlichen Erfolg unserer TSG seit sehr langer Zeit und stellvertretend für alle Fans und Unterstützer des Vereins“, sagte Hopp. Der in der Vorsaison noch abstiegsgefährdete Club liegt aktuell auf Platz drei, nur drei Punkte hinter den zweitplatzierten Dortmundern.

Machtkampf tobt

Bei den Kraichgauern tobt seit Monaten ein Machtkampf um den Einfluss Hopps. Am Mittwoch hatte die TSG mitgeteilt, dass man sich einvernehmlich auf das Ende der Zusammenarbeit mit Marketing-Geschäftsführer Tim Jost geeinigt habe. Der war erst im Dezember 2024 ins Amt gekommen und ist bereits die vierte Führungskraft, die bei den Hoffenheimern geht. Zunächst hatten Markus Schütz (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Frank Briel (Geschäftsführer Finanzen) ihre Posten räumen müssen.

„Bild“ und „Kicker“ berichten nun, dass auch Schicker zur Disposition steht. Dabei hat der Sport-Geschäftsführer großen Anteil am Aufschwung beim letztjährigen Abstiegskandidaten. Er soll bei einer Neuaufstellung der Geschäftsführung möglicherweise zum Sportdirektor herabgestuft werden, was Schicker nach dpa-Informationen nicht akzeptieren würde. „Mir geht es darum, die sportliche Erfolgsgeschichte der TSG Hoffenheim fortzuschreiben. Daher liegt mein Fokus auf unserem Spitzenspiel am Sonntag, wenn wir bei Bayern München antreten“, sagte der mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattete Schicker nun.

Vereinsspitze wird neu gewählt

Zudem war Präsident Jörg Albrecht aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Mit Schicker bleibt nur noch ein Geschäftsführer in der GmbH. Der Interims-Vereinsvorsitzende, der aus der Ultra-Szene stammende Christoph Henssler, hat durch die Rückgabe der Stimmrechtsmehrheit durch Hopp vor drei Jahren großen Einfluss. Er gilt als Hopp-Gegner. Der neue Präsident wird bei der Mitgliederversammlung im März gewählt.

