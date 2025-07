Bei Stöger-Premiere: Rapid gastiert als Favorit in Tuzi

In Tuzi, einem kleinen Vorort von Podgorica, gibt Peter Stöger sein Pflichtspiel-Debüt als Trainer des SK Rapid.

Die Hütteldorfer gastieren am Donnerstag (21.00 Uhr) im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde für die Conference League beim montenegrinischen Cupsieger Dečić Tuzi und wollen mit einem Sieg die Basis für den Aufstieg legen. Das Rückspiel steigt nächsten Donnerstag in Wien, der Aufsteiger trifft in der 3. Quali-Runde auf Dundee United oder UNA Strassen.

Nach drei Siegen und einem Remis in den Vorbereitungsspielen wird es am Donnerstag ernst. „Ich freue mich sehr, dass es nun wirklich losgeht“, sagte Stöger. Rapid läuft in dem nur 1.000 Zuschauer fassenden Stadion Tuško Polje als Favorit ein und hofft auf einen ähnlichen souveränen Saisonstart wie im Vorjahr, als die erste Europacup-Hürde Wisla Krakau mit 2:1 und 6:1 genommen wurde. „Wir haben unseren Gegner sorgfältig analysiert und auch vor Ort beobachtet. So wir unser Leistungsvermögen ausschöpfen, werden wir unserer Favoritenrolle gerecht werden und wir möchten natürlich mit einem erfolgreichen Match in die Saison starten“, erklärte Stöger.

Raux-Yao und Sangaré gesperrt

Der Coach muss in den beiden Partien mit dem montenegrinischen Meister von 2024, der sich in der ersten Quali-Runde gegen Sileks Kratovo aus Nordmazedonien gesamt mit 3:2 durchgesetzt hatte, auf Verteidiger Serge-Philippe Raux-Yao und Mittelfeldspieler Mamadou Sangaré verzichten. Die beiden Leistungsträger waren im Conference League-Viertelfinale gegen Djurgården ausgeschlossen und für zwei Spiele gesperrt worden, würden daher erst in der dritten Runde wieder zur Verfügung stehen.

Rapid ist am Mittwoch mit 23 Spielern angereist, von den Zugängen werden mit Außenverteidiger Jannes Horn und dem französischen Stürmer-Duo Claude Mbuyi und Janis Antiste wohl drei in der Startelf stehen.

(APA) / Bild: GEPA