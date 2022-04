Bericht: Auch Petkovic ein Kandidat für ÖFB-Teamchefposten

Am Donnerstag legte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel dem Präsidium einen Zwischenbericht zum Stand bei der Teamchefsuche vor. Wie der „Kurier“ nun berichtet, soll sich Schöttel auch mit dem ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic getroffen haben.

Demnach habe sich Schöttel in der Nähe von Mailand mit Petkovic ausgetauscht und den 58-Jährigen als einen „spannenden Kandidaten“ in die engere Auswahl genommen. Ein weiteres Gespräch mit dem Schweizer soll in den kommenden Tagen folgen. Am 29. April will der ÖFB seinen neuen Teamchef präsentieren.

ÖFB-Sportdirektor Schöttel über seinen Zwischenbericht

Petkovic übernahm die Schweizer Nationalmannschaft nach der WM 2014 und führt die „Nati“ 2016, 2018 und 2021 jeweils zur den großen Turnieren. Bei der EM 2016 und der WM 2018 war jeweils im Achtelfinale Schluss, bei der im Sommer 2021 augetragenen EURO 2020 schaltete die Schweiz im Achtelfinale Frankfreich aus und scheiterte im Viertelfinale im Elfmeterschießen an Spanien.

Zuletzt bestätigten Peter Stöger und Markus Schopp Gespräche mit ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel geführt zu haben.

Auch Admira-Coach Andreas Herzog war mit Schöttel bezüglich des Teamchef-Postens in Kontakt. Das verriet Admira-Präsident Philip Thonhauser bei „Talk und Tore.“

