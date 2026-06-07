Bericht: Kaufoption zu hoch? Zukunft von Ballo weiter offen

Zwar verpasste Thierno Ballo den Sprung in den österreichischen WM-Kader, dennoch steht dem 24-Jährigen ein richtungsweisender Sommer bevor. Bei seinem Leihklub Millwall FC überzeugte der Offensivspieler vor allem im Endspurt der Championship-Saison und trug dazu bei, dass die Engländer bis zuletzt um den Aufstieg in die Premier League kämpften.

Wie die „Krone“ berichtet, bemüht sich Millwall jetzt um eine fixe Verpflichtung des Flügelspielers. Die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro ist dem englischen Zweitligisten allerdings zu hoch. Zuletzt setzten sich die beiden Vereine zusammen, um eine alternative Lösung auszuloten.

„Trotz lobender Worte Millwalls konnte man sich nicht wie angedacht einigen“, erklärte Ballos Manager Peter Huemerlehner. „Wie es scheint, will der WAC ihn nicht um jeden Preis verkaufen. Diese Art der Wertschätzung ist Thierno wichtig.“Stand jetzt wird er beim WAC ins Training einsteigen – eventuell mit einer Woche Verspätung, weil er ja auch länger gespielt hat.“

Ballo kam bei Millwall wettbewerbsübergreifend auf insgesamt 35 Einsätze. Dabei steuerte der Flügelspieler acht Scorerpunkte (ein Tor, sieben Vorlagen) bei.

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