Bericht: Ligarivale will Hartberg-Angreifer Entrup verpflichten

Laut einem Bericht der „Oberösterreichischen Nachrichten“ ist der LASK stark an einer Verpflichtung von Hartberg-Angreifer Maximilian Entrup interessiert.

Wie das Blatt berichtet, verhandeln beide Klubs derzeit um die Ablöse für den zweifachen ÖFB-Teamspieler, der in dieser Saison seinen Durchbruch schaffte. Entrups Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ aktuell bei zwei Millionen Euro.

In 28 Pflichtspieleinsätzen gelangen Entrup 16 Treffer und vier Assists. Zudem feierte er im November des vergangenen Jahres sein Länderspieldebüt und trug sich einige Monate später beim 6:1 gegen die Türkei erstmals in die ÖFB-Torschützenliste ein.

Der 26-Jährige war erst im Sommer 2023 vom Regionalligisten Marchfeld in die Oststeiermark gewechselt und hatte großen Anteil am Hartberger Erfolgslauf in der vergangenen Saison.

Dass es am Ende im Europacup-Playoff-Finale nicht für die Teilnahme am internationalen Geschäft reichte, schmerzte Entrup sehr. Im Rückspiel ließ der Angreifer gute Gelegenheiten aus und entschuldigte sich anschließend im Sky-Interview „beim ganzen Verein“.

Entrup würde mit LASK international spielen

Sollte der Wechsel zum LASK zustandekommen, würde Entrup nächste Saison auf jeden Fall im Europacup spielen. Die Linzer steigen Ende August in der Playoff-Runde zur Europa League ein. Sollte man dort scheitern, wäre man dennoch fix in der Ligaphase der Conference League dabei.

In der abgelaufenen Saison überstanden die Athletiker die Playoff-Runde gegen den bosnischen Meister Zrinjski Mostar und trafen in der Gruppenphase auf den FC Liverpool, FC Toulouse und Union Saint-Gilloise. Die Gruppe beendete der LASK mit einem Sieg und fünf Niederlagen auf dem letzten Platz.





Bild: GEPA