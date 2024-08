Sky-Info: Sucic-Abschied aus Salzburg fix – Neuer Klub steht fest

Der Abgang von Salzburg-Profi Luka Sucic ist fix: Nach Sky-Informationen wechselt der Kroate nach Spanien zu Real Sociedad.



Beim Sechsten der vergangenen La-Liga-Saison soll Sucic noch am Donnerstag den Medizincheck absolvieren. Nach dem Wechsel von Strahinja Pavlovic zum AC Milan verlieren die Salzburg damit einen weiteren Leistungsträger der vergangenen Jahre.

Da Sucic noch ein Jahr Vertrag besitzt, kassiert der Vizemeister noch eine Ablöse – sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ bei 15 Millionen Euro. Der gebürtige Linzer spielte seit 2016 in der Salzburger Jugend und kam für die Mozartstädter in 128 Pflichtspielen zum Einsatz (18 Tore, 19 Assists). Bei der EM kam er in allen drei Gruppenspielen von Kroatien zum Einsatz.

Bild: GEPA