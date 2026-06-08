Bittere Diagnose: ÖFB-Star Baumgartner fällt offenbar noch länger aus

Für Christoph Baumgartner kommt es noch bitterer als zunächst befürchtet. Der Offensivspieler des ÖFB-Teams wird bei der kommenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada verletzungsbedingt nicht helfen können. Nun deutet vieles darauf hin, dass auch RB Leipzig einen längeren Zeitraum auf den 26-Jährigen verzichten muss.

Ursprünglich war von einer Muskelverletzung im Oberschenkel die Rede. Diese reichte bereits aus, um Baumgartners WM-Traum platzen zu lassen. Laut Recherchen des „Kurier“ soll die Verletzung jedoch gravierender sein.

Demnach hat sich der Leipzig-Profi die Sehne des Rectus femoris an der Vorderseite des Oberschenkels im Bereich des Hüftansatzes gerissen. Die Schwere der Blessur dürfte auch erklären warum Baumgartner in Finnland von Spezialist Dr. Lasse Lempainen operiert wurde.

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Fünf Monate Pause für Baumgartner

Die erwartetet Pause soll sich auf rund fünf Monate belaufen. Damit fehlt Baumgartner nicht nur dem ÖFB-Team, sondern auch seinem Klub in einer wichtigen Phase der neuen Saison. Für Leipzig ist der Ausfall besonders bitter, da sich der Österreicher zuletzt zu einer festen Größe in der Mannschaft entwickelt hat.

Neben dem Start in der Deutschen Bundesliga wird Baumgartner voraussichtlich auch die Nations-Lague-Spiele im September sowie Leipzigs Rückkehr in die UEFA Champions League verpassen.

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