Crystal Palace und Coach Oliver Glasner fixieren im Rückspiel mit einem 2:0-Heimsieg gegen Zrinjski Mostar den Einzug ins Achtelfinale der Conference League.

Maxence Lacroix erzielt nach dem 1:1-Remis der Vorwoche das entscheidende Tor (36.) für den Noch-FA-Cupsieger. In der dritten Minute der Nachspielzeit legt Evann Guessand nach. Mit einem 3:1-Gesamtscore ist das zuvor klar favorisierte Premier-League-Team damit doch weiter.

In der Conference League sah Trainer Glasner, wie Verteidiger Maxence Lacroix (36.) den FA-Cup-Sieger nach einem Freistoß verdient in Führung köpfelte. Crystal Palace gab sich damit auch nach der Pause nicht zufrieden. Die Gäste aus Bosnien – der Oberösterreicher Stefano Surdanovic saß auf der Bank – legten ihrerseits ebenfalls zu. Die Entscheidung fiel erst spät: Evann Guessand traf für Palace in der 93. Minute zum Endstand. Im Achtelfinale bekommt es der Glasner-Club entweder mit Mainz 05 oder AEK Larnaka aus Zypern zu tun. Die Auslosung findet am Freitag statt (ab 14 Uhr LIVE zu sehen auf Sky!).

(Red./APA.)

