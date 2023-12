Blau-Weiß Linz bestätigt: Partie gegen Sturm findet statt

Die Bundesliga-Partie zwischen Blau-Weiß Linz und Sturm Graz (ab 13:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) findet definitiv statt.

Nachdem der Verein am Samstag die Fans zur Hilfe bei der Schneeräumung aufgerufen hatte, haben sich am Sonntagmorgen um 7 Uhr 70 freiwillige Helfer am Schneeräumen beteiligt. Auch das Trainerteam war anwesend, anschließend ging es zur Aktivierungseinheit mit der Mannschaft.

Bild: Blau-Weiß Linz