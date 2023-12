Schneechaos in Linz: Blau-Weiß bittet um Fan-Hilfe beim Schneeräumen

Die starken Schneefälle in Österreich haben für reichlich Absagen an Spielen der ADMIRAL Bundesliga an diesem Wochenende gesorgt. Nun droht auch das am Sonntag angesetzte Spiel zwischen Blau-Weiß Linz und Sturm Graz zu entfallen. Der Aufsteiger möchte das nun verhindern und bittet seine Fans um Hilfe.

„Liebe Blau-Weiße, jeder, der morgen früh Zeit hat, ist eingeladen, uns beim Schneeräumen im Hofmann Personal Stadion zu helfen, damit das geplante Match gegen Sturm Graz stattfinden kann. Wir freuen uns über jede Unterstützung! Bitte auch wenn möglich um Mitnahme eurer Schneeschaufel“, schreiben die Linzer auf ihren sozialen Kanälen. Wie auch bei den drei Spielen am Samstag wird eine endgültige Entscheidung, ob das Spiel stattfinden kann, morgen tagsüber fallen.

Die Linzer bleiben aber optimistisch: „Heute ist es aufgrund des anhaltenden Schneefalls, der großen Schneemenge und der kälter werdenden Temperaturen nicht möglich zu räumen. In Abstimmung mit Bundesliga und Experten haben wir diese Variante als die beste erkoren. Mit der Hilfe eines jeden einzelnen stehen die Chancen aber gut, dass morgen ein Spiel im Hofmann Personal Stadion stattfindet.“

Zwei Spiele am Samstag (WSG Tirol gegen Rapid und Salzburg gegen WAC) wurden bereits früh fix abgesagt. Auch beim am Sonntag angesetzten Ländle-Derby war bereits am Samstag klar, dass es nicht stattfinden kann. Neben Blau-Weiß bleibt auch die Wiener Austria optimistisch, dass das Spiel gegen den LASK stattfinden kann.

Bild: Blau-Weiß Linz/Instagram