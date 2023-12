Schneechaos in Österreich: Zwei Bundesliga-Spiele abgesagt – Update zum Spiel in Klagenfurt

Das Schneechaos in Österreich betrifft auch die ADMIRAL Bundesliga. Die Wetterlage in Innsbruck, Klagenfurt und Salzburg könnte zu einigen Spielabsagen führen. Sky gibt ein Update zu den drei Bundesliga-Spielen.

Das Bundesliga-Spiel WSG Tirol gegen den SK Rapid ist aufgrund der hohen Schneemengen in Innsbruck bereits offiziell abgesagt worden. Das bestätigen beide Vereine am Samstagvormittag über die sozialen Netzwerke. Über Nacht gab es in Innsbruck 25 Zentimeter Neuschnee. In Salzburg wurde man auch nicht Herr über die Schneemassen und man musste das Spiel absagen. In Klagenfurt sieht die Situation etwas besser aus, dort fällt aktuell kein Schnee.

Es findet auf allen Plätzen eine Kommissionierung durch den jeweiligen Schiedsrichter statt. Dieser entscheidet dann, ob gespielt werden kann oder nicht. In Innsbruck und Salzburg ist die Entscheidung schon gefallen, in Klagenfurt folgt die Entscheidung in Kürze!

