Blau-Weiß Linz verleiht Angreifer Feiertag

Bundesligist Blau-Weiß Linz verleiht Angreifer Stefan Feiertag für eine Saison nach Polen zu Zweitligist LKS Lodz. Das gab der Klub am Donnerstag offiziell bekannt.

Der 22-Jährige war bei den Linzern hinter Routinier Ronivaldo und Neuzugang Alexander Schmidt nur noch die Nummer drei in der Stürmer-Rangfolge und erhofft sich in Polen mehr Spielzeit. Für Blau-Weiß absolvierte Feiertag in der vergangenen Saison 30 Pflichtspiele und erzielte zwei Tore.

„Ich wünsche Stefan, dass er beim LKS Lodz eine erfolgreiche Zeit haben wird und damit seine sportliche Entwicklung weiter vorantreiben kann. Diese Leihe ist für ihn eine Möglichkeit, um zu regelmäßigen Einsätzen auf einem guten Niveau zu kommen und auch um erste Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Wir sind uns sicher, dass er sich dadurch persönlich und auch sportlich weiterentwickeln kann“ , sagte Blau-Weiß-Sportdirektor Christoph Schößwendter zur Personalie.

Bild: GEPA