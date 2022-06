via

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat ein Testspiel gegen Japan mit Mühe 1:0 gewonnen. In Tokio verwandelte Superstar Neymar am Montag vor 63.638 Zuschauern in der 77. Minute einen Elfmeter.

Die Japaner mit dem ehemaligen Salzburger Takumi Minamino spielten vor allem in der ersten Halbzeit gut mit, konnten ihren Erfolg vom vergangenen Donnerstag aber nicht wiederholen. Im vorangegangenen Test hatte das Team in Sapporo 4:1 gegen Paraguay gewonnen.

(APA) / Bild: Imago