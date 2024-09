Brest geht vor CL-Reise nach Salzburg in Auxerre unter

Stade Brest ist bei der Generalprobe für das Champions-League-Gastspiel am Dienstag (ab 18 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame die Königsklasse mit dem Sky X-Traumpass!) in Salzburg unter die Räder gekommen.

Die Bretonen mussten sich am Freitag in der französischen Ligue 1 bei AJ Auxerre mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Nach vier Niederlagen in sechs Ligapartien liegt der Dritte der Vorsaison in der Tabelle aktuell nur auf Platz 13.

Zum CL-Start hatte sich Brest vor einer Woche gegen Österreichs Meister Sturm Graz mit 2:1 durchgesetzt.

(APA)/Bild: Imago