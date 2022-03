Bundesliga kündigt weitere Auslosung für Montag an

Die Fußball-Bundesliga plant die Auslosung der zehn entscheidenden Runden in der Meistergruppe und in der Qualifikationsgruppe bereits am Montag bekannt zu geben. Das bestätigte ein Ligasprecher am Sonntagabend nach Ende des Grunddurchganges der APA.

Das Auslosungs-Prozedere soll demnach am Montag stattfinden und kurz darauf abgeschlossen sein. Danach will die Liga noch mit dem TV-Partner Sky die Beginnzeiten fixieren und weitere Rahmenbedingungen klären.

Die Partien der Qualifikationsgruppe gehen jeweils am Samstag zeitgleich um 17.00 Uhr über die Bühne. In der Meistergruppe gibt es dagegen am Sonntag wie bisher zwei Partien um 14.30 Uhr und ein Topspiel um 17.00 Uhr. Der Start der beiden Finaldurchgänge erfolgt am kommenden Wochenende. Alle Spiele gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria!

(APA) / Bild: GEPA