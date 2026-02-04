Bundesliga startet in spannendstes Frühjahr seit Punkteteilung

Mit dem Duell zwischen Red Bull Salzburg und der Wiener Austria startet die ADMIRAL Bundesliga am Freitag (ab 20:00 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X!) in das mit Abstand spannendste Frühjahr seit Einführung der Punkteteilung in der Saison 2018/19.

Leader Salzburg und der Tabellensiebente Rapid sind nach 17 Runden und damit fünf Spieltage vor der Punkteteilung lediglich durch sieben Zähler getrennt. Selbst der achtplatzierte WAC hat nur acht Punkte Rückstand.

Einen so niedrigen Wert hat es bisher nie gegeben. Selbst in der von Corona geprägten Saison 2020/21 betrug der Abstand zwischen Erstem und Siebentem zehn Punkte – da waren beim Frühjahrsauftakt allerdings erst zwölf Runden absolviert. Nach dem 17. Spieltag waren es damals 21 Punkte – was in etwa dem Schnitt von 20 Zählern entspricht. Höchstwert waren in der Saison 2019/20 23 Punkte, die Salzburg damals nach 17 Runden der siebentplatzierten Austria voraus war.

Klarere Fronten im Abstiegskampf

Egal, wo man heuer mit dem Vergleich ansetzt, ist Hochspannung garantiert. So liegen die viertplatzierten Hartberger nur zwei Punkte vor dem WAC, der als Achter ins Frühjahr geht. Würde man die Punkteteilung aktuell anwenden, wären Salzburg und der WAC nur vier Punkte auseinander. Gerade der Kampf um die Tickets für die Meisterrunde der Top sechs dürfte sich so zu einem echten Krimi entwickeln.

Etwas klarer scheinen die Fronten im Hinblick auf den Abstiegskampf zu sein. Schlusslicht Blau-Weiß-Linz rangiert vier Punkte hinter dem GAK, dem wiederum fehlen je sechs Zähler auf die WSG Tirol bzw. Altach auf den Plätzen zehn und neun. Blau-Weiß darf der Blick auf die Vorsaison aber Mut machen: Da lag Altach nach 17 Runden fünf Punkte hinter dem GAK bzw. sechs hinter Klagenfurt. Das Abstiegs-Schicksal ereilte schließlich die Kärntner.

