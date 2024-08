BVB holt City-Verteidiger

Was Sky bereits berichtet hat, ist nun offiziell: Borussia Dortmund nimmt Yan Couto von Manchester City unter Vertrag.

Der nächste BVB-Transfer ist offiziell! Nachdem die Dortmunder bereits Waldemar Anton, Serhou Guirassy (beide vom VfB Stuttgart gekommen) und Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) verpflichtet haben, kommt mit Couto nun auch ein Profi von Manchester City dazu. Der Rechtsverteidiger unterschreibt bei Borussia Dortmund über fünf Jahre. Es handelt sich um einen cleveren Leih-Deal mit Kaufpflicht.

„Yan Couto ist ein extrem spannender Spieler. Er kann die gesamte Außenbahn bearbeiten, paart außergewöhnliche Dynamik mit Intensität, technischer Finesse und Dribbelstärke. Yan ist variabel einsetzbar, liebt Eins-gegen-Eins-Duelle, kann präzise Flanken schlagen und hat einen ausgeprägten Offensivdrang. Seine Entwicklung in Spanien war bemerkenswert, und trotzdem verfügt er noch über viel Entwicklungspotenzial. Damit passt er perfekt in das Profil, das wir für diese Positionsgruppe gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Für Couto selbst „geht ein Traum in Erfüllung. Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein. Jedes Kind in Brasilien weiß um die Größe dieses Klubs, kennt die Fans und ist fasziniert von der Gelben Wand“, sagt Yan Couto und ergänzt: „Ich kann es kaum erwarten, zum ersten Mal das BVB-Trikot zu tragen und die Wucht und Emotionen in diesem tollen Stadion zu erleben.“ Der Brasilianer wird beim BVB die Rückennummer 2 erhalten.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago