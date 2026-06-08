BVB-Trio um Adeyemi als Dortmunds Verkaufskandidaten

Nach Sky Sport Informationen könnte ein prominentes Trio Borussia Dortmund im Sommer verlassen, wobei aber auch ein Verbleib durchaus möglich ist.

Diese Abgänge würden dem BVB wehtun: Insgesamt 112 Spiele und 50 Scorerpunkte verbuchten Serhou Guirassy, Karim Adeyemi und Yan Couto in der vergangenen Saison für die Dortmunder. Nach Sky Sport Informationen könnte das Trio die Westfalen nun im Sommer aber verlassen, so stehen mehrere Klubs beim deutschen Vizemeister Schlange.

Serhou Guirassy

Der Stürmerstar führte nach Sky Sport Informationen zuletzt neue Gespräche mit den Dortmunder Bossen, wobei Lars Ricken und Ole Book den 30-Jährigen von einem weiteren Verbleib überzeugen wollten und ihm daher die Transferpläne der Dortmunder erklärten. Eine schnelle Entscheidung vom Torjäger wird es allerdings nicht geben, so will Guirassy erst einmal die WM abwarten.

Intern bereitet sich der BVB dennoch schon mal auf einen Wechsel vor und würde in diesem Fall am liebsten Hoffenheim-Angreifer und Ex-Austria-Leihspieler Fisnik Asllani als Ersatz verpflichten. Am Guineer sind unter anderem Aston Villa, Tottenham und Fenerbahce interessiert, wobei es aber noch nichts konkretes gibt. In jedem Fall will der Angreifer aber nicht nach Saudi-Arabien, wo man seine Fühler auch schon mal nach Guirassy ausstreckte, sondern am liebsten zu einem CL-Klub.

Karim Adeyemi

Der Flügelflitzer spielt bereits seit seinem Abgang aus Salzburg 2022 bei den Borussen, ob Adeyemi aber noch mehr Spiele für den BVB machen wird, ist noch offen. Nach Sky Sport Informationen gibt es aktuell Stillstand in den Gesprächen bezüglich einer möglichen Verlängerung und so gilt ein Verkauf als realistischer als ein neuer BVB-Kontrakt. Sollte Adeyemi einen neuen Vertrag unterschreiben, wird dies wohl eher nach der WM erfolgen.

Intern geht man bei den Westfalen aber eher von einem Abgang aus, auch wenn der elffache deutsche Nationalspieler in Dortmund eigentlich happy ist. Zuletzt boten die Dortmunder dem Wirbelwind, der einen Markt in England und Italien hat, ein Gehalt von rund sieben Millionen Euro brutto plus Bonuszahlungen.

Yan Couto

Den Brasilianer könnte es im Sommer an den Comer See ziehen! Der CL-Teilnehmer denkt nach Sky Sport Informationen an eine Verpflichtung des 24-Jährigen und startete bereits eine erste Kontaktaufnahme, auch wenn alle Avancen noch im Anfangsstadium sind. Wenn, ist aber wohl nur eine Leihe des Dortmunder Außenverteidigers möglich, so will der BVB 20 Millionen Euro Ablöse für Couto sehen, die derzeit aber wohl kein Klub in die Hand nehmen will.

(sport.sky.de/Berger/Hartmann/Red.)

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