Bayern prüft Transfer von PSV-Flügelstürmer

Der deutsche Rekordmeister prüft aktuell einen Transfer von Ismael Saibari von PSV Eindhoven.

Über das Interesse berichteten Medien aus Italien zuerst. Am Montag gab es nach Informationen von Sky Sport ein persönliches Gespräch zwischen Vincent Kompany, Max Eberl, der Agentur und Saibari selbst.

Angebot an Spieler abgegeben

Am heutigen Dienstag hat der FC Bayern dann ein schriftliches Angebot an den 25-jährigen vielseitigen offensiven Mittelfeldspieler abgegeben. Das Ziel ist eine Einigung mit dem Spieler.

Mit Eindhoven selbst gibt es noch keinen Kontakt. Der Preis noch völlig unklar und daher ist auch nicht seriös zu beantworten, ob ein Deal überhaupt zustande kommen kann. Im Hintergrund halten die Münchner weiterhin in Kontakt mit zwei bis drei anderen Spielern.

Saibari kam in der vergangenen Saison für PSV in 37 Pflichtspielen auf 19 Treffer und neun Vorlagen.

(Red.)

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