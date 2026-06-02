„Schwerster Tag meiner Karriere“: Baumgartner meldet sich nach WM-Aus

Nach seiner Verletzung und dem damit verbundenen Ausfall für die Weltmeisterschaft in Nordamerika hat sich Christoph Baumgartner erstmals zu Wort gemeldet. Der ÖFB-Teamspieler zeigte sich auf Instagram tief enttäuscht und spricht vom „schwersten Tag seiner Karriere“.

„Ich kann es bis jetzt nicht glauben. Das ist für mich auf jeden Fall der schwerste Tag meiner Karriere, und es wird sicher etwas dauern, bis ich diese Niederlage verarbeitet habe“, erklärte Baumgartner am Dienstagnachmittag auf Instagram. Wenn die erste Enttäuschung verflogen sei, werde er alles tun, um schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen. „Und zwar stärker als jemals zuvor.“

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Seinen Teamkollegen wünschte Baumgartner für das Turnier „von Herzen alles Gute. Genießt es und zeigt, was für eine besondere Mannschaft wir sind!“ Auch wenn er nicht auf dem Platz stehen könne, werde er alles versuchen, um seine Kollegen bestmöglich zu unterstützen. „Ich werde euer größter Fan sein. Ich liebe euch!“

(APA) / Bild: GEPA