Offiziell: Sturm zieht Kaufoption bei Mitchell

Der SK Sturm Graz hat die Kaufoption für Innenverteidiger Jeyland Mitchell gezogen und den Costa-Ricaner dauerhaft von Feyenoord Rotterdam verpflichtet.

Der 21-Jährige kam in der vergangenen Saison auf 26 Pflichtspieleinsätze für den Vizemeister und verbuchte dabei ein Tor sowie eine Torvorlage. Mitchell unterschreibt in Graz einen langfristigen Vertrag. Über die Höhe der Ablösesumme wurde keine Angabe gemacht.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Nach einer Eingewöhnungszeit im Herbst hat Jeyland seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich rasch einen festen Platz in unserer Mannschaft erarbeitet. Jeyland bringt ein besonderes Stärkenprofil für seine Position mit und besitzt noch großes Entwicklungspotenzial. Daher war es für uns naheliegend, die vertraglich vereinbarte Kaufoption zu ziehen – sowohl aus sportlicher als auch aus strategischer Sicht. Wir freuen uns, dass Jeyland nun in Graz unterschrieben hat und sind gespannt auf die weiteren Schritte, die er in Zukunft gehen wird.“

(red.) / Bild: GEPA