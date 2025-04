Champion Boston und Indiana in NBA-Playoffs weiter

Titelverteidiger Boston steht im NBA-Playoff im Viertelfinale. Die von Jayson Tatum (35 Punkte) angeführten Celtics gewannen am Dienstag das Heimspiel gegen Orlando Magic klar 120:89 und die Serie damit mit 4:1.

Auch die Indiana Pacers überstanden die erste Runde. Die Pacers lagen gegen die Milwaukee Bucks bis 53 Sekunden vor Schluss mit vier Punkten zurück, erzwangen aber noch die Verlängerung und setzten sich dort nach einem weiteren Comeback mit 119:118 durch.

Auch 30 Punkte, 20 Rebounds und 13 Assists von Giannis Antetokounmpo halfen den Bucks nicht. Indiana trifft nun auf die Cleveland Cavaliers. Boston bekommt es entweder mit den New York Knicks oder den Detroit Pistons zu tun. In dieser Serie verkürzte Detroit in einem packenden 106:103-Auswärtssieg nach 18 Führungswechseln auf 2:3 im „best of seven“. Spiel sechs steht in Detroit an, wo die Pistons seit 2008 kein Playoff-Heimspiel gewonnen haben.

In der Western Conference stellten die Denver Nuggets in der Serie gegen die Los Angeles Clippers nach einem 131:115-Heimsieg auf 3:2. Jamal Murray kam bei den Nuggets auf 43 Zähler. Die Clippers kämpfen nun am Donnerstag in L.A. gegen das Aus.

(APA) / Bild: Imago