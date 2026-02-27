Chance auf Meistergruppe: Ried braucht Sieg gegen GAK

Die SV Ried darf sich in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim GAK (Sonntag, ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) keinen Umfaller leisten, um die Hoffnung auf einen Top-sechs-Platz am Leben zu halten.

Ried rangiert punktegleich mit Altach an der siebenten Stelle. Die „Wikinger“ mussten beim 1:1 in Tirol zuletzt einen Rückschlag einstecken, stehen nun aber vor einem Pflichtsieg beim GAK, wenn die erstmalige Meistergruppen-Teilnahme der Vereinsgeschichte Realität werden soll. „Auf der Zielgeraden des Grunddurchgangs sind wir gut beraten, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir selbst in der Hand haben“, sagte Ried-Trainer Maximilian Senft. In der 22. Runde gastiert die Austria in Ried, vier Tage davor findet allerdings das Highlight im Cup-Halbfinale gegen den LASK statt. Vor dem Vorletzten GAK zeigten sich die Rieder, die den achtfachen Torschützen Kingstone Mutandwa gesperrt vorgeben müssen, „gewarnt“.

GAK-Coach Ferdinand Feldhofer weiß, was auf sein Team zukommt. „Gegen Ried gibt es nicht viel Rhythmus, ganz wenig Nettospielzeit und viele Standards. Trotzdem freue ich mich auf ein intensives, rassiges Spiel, in dem der als Sieger vom Platz gehen wird, der besser seine Konzentration und Aufmerksamkeit halten kann.“ Das 0:1 gegen Hartberg quittierten die GAK-Fans mit Pfiffen und Schneeballwürfen auf die eigene Mannschaft. „Jeder ist enttäuscht, aber das können wir in unserer Situation nicht brauchen und da erwarte ich mir auch ganz was anderes“, sagte Feldhofer.

(APA) / Artikelbild: GEPA