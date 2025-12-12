Chance für ter Stegen? Barca-Coach Flick macht Ansage

Trainer Hansi Flick unterstrich am Freitag, dass Joan García weiter die Nummer eins sein werde. „Sonst niemand, es gibt keine Nummer zwei oder drei. Es kommt überhaupt nicht infrage, Joan auszutauschen. Er macht seine Sache sehr gut“, sagte der Deutsche vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr) in der spanischen La Liga bei CA Osasuna.

Flick kündigt interne Gespräche mit ter Stegen an

Bezüglich ter Stegens Zukunft bestätigte Flick lediglich interne Gespräche mit dem 33-Jährigen, der am Dienstag in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt (2:1) erstmals nach seiner Verletzungspause wieder im Aufgebot der Katalanen gestanden hatte. „Ich habe mit ihm gesprochen, das ist meine Aufgabe“, sagte der Barca-Coach: „Aber es bleibt eine Angelegenheit zwischen ihm und mir.“

Im Hinblick auf ter Stegens Ambitionen, bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu stehen, scheint ein Vereinswechsel im Winter nahezu unausweichlich. Laut dem deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann sind regelmäßige Einsätze die Grundvoraussetzung für eine Nominierung.

Seine bislang letzte Partie hatte ter Stegen für Deutschland im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich am 8. Juni bestritten. Bei Barcelona hatte er gut zwei Wochen zuvor am vorletzten Liga-Spieltag gegen den FC Villarreal zum vorerst letzten Mal zwischen den Stangen gestanden. Vor der Saison war ter Stegen der Status als Nummer eins infolge eines Streits rund um die prognostizierte Ausfallzeit nach einer Rücken-OP aberkannt worden.

(SID)

Bild: Imago