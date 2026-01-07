City patzt gegen Brighton – Glasner holt Remis gegen Aston Villa

Manchester City hat im Meisterrennen einen Dämpfer kassiert. Gegen Brighton and Hove Albion kam die Elf von Trainer Guardiola nicht über ein 1:1 hinaus. Damit hat Tabellenführer Arsenal am Donnerstag im Topspiel gegen Liverpool die große Chance, den Vorsprung auf acht Punkte auszubauen (Donnerstag, 21 Uhr live & exklusiv auf Sky und mit Sky X).

Manchester ging zwar durch das 150. City-Tor von Erling Haaland (41., Foulelfmeter) in Führung, es war zugleich Treffer Nummer 35.000 in der Premier-League-Geschichte. Kaoru Mitoma (60.) sorgte mit dem Ausgleich aber noch dafür, dass die „Citizens“ zum dritten Mal in Folge mit einem Remis leben mussten.

Neo-Coach Rosenior sieht Chelsea-Pleite

Der FC Chelsea, der zuletzt Enzo Maresca rausgeworfen und Liam Rosenior als Nachfolger präsentiert hatte, kassierte durch das 1:2 (0:0) beim FC Fulham einen Rückschlag. Rosenior saß im Craven Cottage noch auf der Tribüne und sah wie sein künftiges Team nach der Roten Karte gegen Marc Cucurella (22., Notbremse) lange in Unterzahl spielen musste.

Die Führung von Jimenez (55.) konnte Delap für Chelsea ausgleichen (71.). In der Schlussphase sorgte Wilson für den Fulham-Sieg (81.).

Palinha mit Fallrückzieher-Tor

Für Aufsehen sorgte João Palhinha: Die Bayern-Leihgabe (78.) erzielte für Tottenham Hotspur einen Treffer per Fallrückzieher in den Winkel, dennoch verloren die Spurs mit 2:3 (1:2) beim AFC Bournemouth.

Atemberaubend! Palhinha mit Sensations-Fallrückzieher

ManUnited musste sich in der ersten Partie nach dem Ende der Amtszeit von Ruben Amorim unter Interimscoach Darren Fletcher mit einem 2:2 beim Vorletzten Burnley begnügen. Dem Ex-Salzburger Benjamin Sesko gelang ein Doppelpack.

Glasner und Palace mit Glück in der Schlussphase

Der Liga-13. Crystal Palace kam im Londoner Selhurst Park in der zweiten Hälfte mehrmals gefährlich zum Abschluss, brachte den Ball aber nicht im Tor unter.

In der Schlussphase allerdings drängten die Gäste auf den Siegestreffer, sie hatten bei einem Stangenkopfball von Ollie Watkins (84.) und einer vergebenen Topchance von Morgan Rogers (89.) auch Pech.

Aston Villa hatte zuvor neun von zehn Ligaspielen gewonnen. Der Punkteverlust war für die Truppe von Coach Unai Emery, die am 29. Jänner zum Abschluss der Europa-League-Ligaphase Red Bull Salzburg empfängt, im Titelrennen enttäuschend.

Bild: Imago