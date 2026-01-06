Die Spekulationen um die Personalie Oliver Glasner haben nach der Trainerentlassung bei Manchester United neuen Wind bekommen.

Laut britischen Medien und Buchmachern zählt der Oberösterreicher zu den Topfavoriten auf die Nachfolge von Ruben Amorim beim englischen Rekordmeister. Glasner selbst wich Fragen zu einer möglichen Zukunft im Old Trafford aus.

Angesprochen darauf, was er von seinen Quoten bei den Buchmachern halte, antwortet der 51-Jährige klar. „Ich darf nicht wetten. In meinem Vertrag gibt es einen Absatz, der mir Wetten verbietet. Und ich beschäftige mich auch nicht damit“, sagte Glasner. „Außerdem darf ich keine Insiderinformationen weitergeben. Das würde ebenfalls meinen Vertrag brechen. Ich bin Trainer von Crystal Palace, und es ergibt keinen Sinn, mir dazu weitere Fragen zu stellen.“

Zur Bedeutung von Vertragslaufzeiten äußerte sich Glasner skeptisch: „Selbst wenn ich einen neuen Vertrag unterschreibe, könnten Sie mich jeden Tag fragen: Was ist die Zukunft? Ruben Amorim sagte, er habe noch 18 Monate – und er ist nicht mehr Manager“ von United.

ManUnited entlässt Amorim – Glasner im Sommer eine Option?

Sein Vertrag bei Crystal Palace läuft am Ende der Saison aus. Die „Eagles“ zeigen großes Interesse, das Arbeitspapier des Oberösterreichers zu verlängern. Dieser plant aber offenbar den nächsten Karriereschritt. In der vergangenen Saison führte er Crystal Palace im FA-Cup zum ersten großen Titel der Vereinsgeschichte. Es folgte zudem der Gewinn des Community Shield.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.