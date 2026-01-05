Sky-Info: Glasner ein Kandidat bei ManUnited

Großer Knall bei Manchester United! Die Red Devils haben am Montag offiziell Trainer Ruben Amorim freigestellt.

Bis auf Weiteres übernimmt Klub-Legende Darren Fletcher als Interimscoach die Verantwortung.

Ein Kandidat für den Sommer ist nach Sky Sport Informationen Oliver Glasner. Der Vertrag des Oberösterreichers bei Crystal Palace läuft am Saisonende aus, ein Abschied im Sommer ist immer wahrscheinlicher. Nach seinen Erfolgen mit den „Eagles“ genießt der 51-Jährige auf der Insel einen sehr guten Ruf. United beschäftigt sich mit Glasner, der gerne den nächsten Schritt gehen würde.

Stocken die Vertragsgespräche mit Palace?

Anfang Dezember schien die Tendenz noch in Richtung Verbleib bei Palace zu gehen. Im Sky-Interview verwies Glasner auf weitere Dialoge mit der Vereinsführung: „Wir sind intern immer in Gesprächen, aber es ist bei dem engen Spielpan kaum Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Ich wüsste wirklich nicht, wann wir uns zusammensetzen momentan. Wir haben dieses Programm bis 10. Jänner definitiv, dann werden wir in die finalen Gespräche gehen.“

Mit Palace hat Glasner in der vergangenen Saison den FA Cup gewonnen. Zudem holten die „Eagles“ zu Beginn der laufenden Spielzeit gegen Meister FC Liverpool den FA Community Shield. Mit Frankfurt hatte er einst in der Saison 2021/22 sensationell die Europa League gewonnen.

(Red.)

Bild: Imago